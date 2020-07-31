Роналду вслед за яхтой купил эксклюзивный Bugatti

Нападающий туринского "Ювентуса" Кришиану Роналду сделал вторую крупную покупку после победы в Серии А.

Ранее сообщалось, что звёздный португалец стал владельцем элитной яхты стоимостью более 6 миллионов евро.

Теперь же, по информации Tuttosport, 35-летний футболист приобрёл автомобиль Bugatti Centodieci из лимитированной коллекции.

Стоит отметить, что Роналду получит суперкар за 8 миллионов евро только в 2021 году.

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