Роналду вставил палец в задний проход Марсело

Теги реал мадридкриштиану роналдумарсело

Роналду вставил палец в задний проход Марсело

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Валенсию" со счетом 4:1.

Третий мяч королевского клуба в этом поединке забил бразильский защитник Марсело.

При этом бразильца очень необычного поздравил нападающий Криштиану Роналду.

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комментарии
Mr. Goodbye

Так ты же написал, что ты, в отличие от него, уебок. Конечно, он согласен)))

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лелик

ну гомосек прилизанный.он и на поле такой же))))

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рвв

щас все начнут его обсирать у ваз как будто позоров не было

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бадма

это у них семейное

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Ла-Корунья

Н-да, стыд и срам, болельщиков хотя бы своих постеснялись

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РМ

Голос сучки, кто там следующий... потяфкайте еще.

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Зенден

тявкаешь это только ты на этой ветке конченый)))

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РМ

А ты неугамонная сучка.

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Зенден

сучки на фото вверху для тебя))) Сегодня весь день ржу с тебя дурачка и твоих любимцев-пидарков))))))))

Павел

)))

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И.С.

"РОНАЛДУ ВСТАВИЛ ПАЛЕЦ В ЗАДНИЙ ПРОХОД МАРСЕЛО" - совсем уже опустились

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РМ

Шафки затявкали. Ахахаха

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Алексис

На самом то деле другие смеются с твоих глупых комментариев и твоего кумира.

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Зенден

))))) Тебе плакать надо, а не смеяться спермяк.

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Павел

+

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grazzio

Тайное теперь явное. Кристина уже не скрывает особо что гомосек

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Алексис

Походу домыслы про Роналду-гея не домыслы. Совсем уже у него крыша поехала прилюдно такое творить(

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Зенден

Пиздец, совсем гомики офонарели. И кто-то еще за этих конченых болеет.

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РМ

Я в отличий от тебя уебок, болею за клуб, а ты петушары болеешь за гнома.

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Зенден

))))) петушара это ты и твой конченый клуб, доказательства на фото))))

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РМ

Насчет уебка ты согласен герой комнатный.

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