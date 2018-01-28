Роналду вставил палец в задний проход Марсело

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Валенсию" со счетом 4:1.

Третий мяч королевского клуба в этом поединке забил бразильский защитник Марсело.

При этом бразильца очень необычного поздравил нападающий Криштиану Роналду.

Не пропустите: Роналду установил очередной рекорд. | http://soccernews.ru