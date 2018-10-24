Роналду встретился с Алексом Фергюсоном: фото

3 Теги манчестер юнайтедювентускриштиану роналдуалекс фергюсон

Роналду встретился с Алексом Фергюсоном: фото
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после матча Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:0) встретился с экс-наставником манкунианцев Алексом Фергюсоном.

"Прекрасный тренер, а самое главное - замечательный человек. Он многому научил меня. Как на поле, так и вне его. Рад видеть вас в хорошей форме, босс!" – написал Роналду своем в инстаграме и прикрепил совместное фото с Фергюсоном.

Напомним, что в мае Алекс Фергюсон попал в больницу из-за кровоизлияния в мозг и был вынужден перенести операцию.

Стоит отметить, что именно Фергюсон был инициатором покупки Роналду в "МЮ", за который он выступал с 2003 по 2009 годы.

Не пропустите: Роналду вернулся на "Олд Траффорд" (фотоотчёт). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Прости Сэр Алекс, за то что я покинув Британию стал геем.

Ответить
Джамбон

У тебя с головой всё в порядке? Ведь ты и Манчестере был геем,ты что забыл как на письки одноклубников заглядывался?

Ответить
Алекс Фергюсон

Я тебя прощаю пидор мокрожопый.

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ

Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов