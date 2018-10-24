Роналду встретился с Алексом Фергюсоном: фото



Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после матча Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:0) встретился с экс-наставником манкунианцев Алексом Фергюсоном.

"Прекрасный тренер, а самое главное - замечательный человек. Он многому научил меня. Как на поле, так и вне его. Рад видеть вас в хорошей форме, босс!" – написал Роналду своем в инстаграме и прикрепил совместное фото с Фергюсоном.

Напомним, что в мае Алекс Фергюсон попал в больницу из-за кровоизлияния в мозг и был вынужден перенести операцию.

Стоит отметить, что именно Фергюсон был инициатором покупки Роналду в "МЮ", за который он выступал с 2003 по 2009 годы.

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