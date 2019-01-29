Роналду встретился с фанаткой, которая пострадала от его удара

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Роналду встретился с фанаткой, которая пострадала от его удара

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду встретился с фанаткой Еленой Ди Мартино, которой он случайно попал мячом в нос. 

В понедельник, 21 января, на разминке перед встречей с "Кьево" (3:0) игрок сильно ударил по мячу и тот прилетел женщине прямо в лицо. В итоге - у девушке сильный ушиб и сломаны очки.

После случая Ди Мартино написала в соцсети, что Роналду обязан угостить ее ужином.

"Не каждый день получаешь мячом в лицо от Роналду", - написала женщина.

Португалец пригласил девушку на базу "Ювентуса", где сделал совместное фото и подарил ей футболку с подписью "Обнимаю".

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