Роналду встретился с фанаткой, которая пострадала от его удара
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду встретился с фанаткой Еленой Ди Мартино, которой он случайно попал мячом в нос.
В понедельник, 21 января, на разминке перед встречей с "Кьево" (3:0) игрок сильно ударил по мячу и тот прилетел женщине прямо в лицо. В итоге - у девушке сильный ушиб и сломаны очки.
После случая Ди Мартино написала в соцсети, что Роналду обязан угостить ее ужином.
Cristiano Ronaldo invited Elena Di Martino (a Juventina who's glasses broke as a result of a Ronaldo shot to the face during #JuveChievo) to the Juventus training center at Continassa for a brief meeting which included a picture & a signed jersey. Champion on the pitch & off it. pic.twitter.com/oc9JiebAZk— Tarek Khatib (@ADP1113) 28 января 2019 г.
"Не каждый день получаешь мячом в лицо от Роналду", - написала женщина.
Португалец пригласил девушку на базу "Ювентуса", где сделал совместное фото и подарил ей футболку с подписью "Обнимаю".
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|Аталанта
|21
|32
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|Лацио
|21
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|Фиорентина
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|10
|Торино
|21
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|Парма
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|Болонья
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|Фрозиноне
|21
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|Кьево
|21
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