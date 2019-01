Роналду встретился с фанаткой, которая пострадала от его удара

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду встретился с фанаткой Еленой Ди Мартино, которой он случайно попал мячом в нос.

В понедельник, 21 января, на разминке перед встречей с "Кьево" (3:0) игрок сильно ударил по мячу и тот прилетел женщине прямо в лицо. В итоге - у девушке сильный ушиб и сломаны очки.

После случая Ди Мартино написала в соцсети, что Роналду обязан угостить ее ужином.

Cristiano Ronaldo invited Elena Di Martino (a Juventina who's glasses broke as a result of a Ronaldo shot to the face during #JuveChievo) to the Juventus training center at Continassa for a brief meeting which included a picture & a signed jersey. Champion on the pitch & off it. pic.twitter.com/oc9JiebAZk