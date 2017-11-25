Нападающий "Реала" Криштиану Роналду хочет сменить клуб.

По информации Daily Star, 32-летний португалец имеет проблемы с президентом "королевского" клуба Флорентино Пересом.

На днях Роналду встретился с представителями ПСЖ в одном из отелей Мадрида. Парижане согласны пойти на все, чтобы форвард присоединился к их команде.

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