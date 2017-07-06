Роналду встретился с президентом ПСЖ

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду во время своего отдыха на Ибице встретился с президентом французского ПСЖ Нассером Ганимом Аль-Хелаифи.

Как информирует Okdiario, по всей видимости обладатель "Золотого мяча" и босс парижан обсуждали вероятный переход португальского бомбардира в стан "красно-синих".

Главным препятствием на пути переезда Роналду в Париж называется то, что королевский клуб хочет получить за свою главную звезду не менее 180 миллионов евро, а ПСЖ готов будет заплатить "только" 100 миллионов.

Напомним, Роналду получает 400 тысяч евро за каждый пост в инстаграм. | soccernews.ru