Роналду встретился с президентом ПСЖ

Теги криштиану роналдуреал мадридпсжнассер ганим аль-хелаифи

Роналду встретился с президентом ПСЖФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду во время своего отдыха на Ибице встретился с президентом французского ПСЖ Нассером Ганимом Аль-Хелаифи.

Как информирует Okdiario, по всей видимости обладатель "Золотого мяча" и босс парижан обсуждали вероятный переход португальского бомбардира в стан "красно-синих".

Главным препятствием на пути переезда Роналду в Париж называется то, что королевский клуб хочет получить за свою главную звезду не менее 180 миллионов евро, а ПСЖ готов будет заплатить "только" 100 миллионов.

Напомним, Роналду получает 400 тысяч евро за каждый пост в инстаграм. | soccernews.ru

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