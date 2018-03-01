Роналду встретился с украинской шахматисткой и обменялся с ней футболками

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Роналду встретился с украинской шахматисткой и обменялся с ней футболками

Украинская шахматистка Анна Музычук побывала на стадион мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу".

Она встретилась с президентом королевского клуба Флорентино Пересом и нападающим Криштиану Роналду.

Музычук обменялась футболками с португальской звездой "Реала".

Фото: Шахматистка поменялась футболками с Роналду.

"Обмен футболками с Криштиану Роналду был особенно памятным", – заявила Музычук.

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