Роналду второй раз в карьере сделал дубль после выхода на замену

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил дубль в матче 6-го тура Серии А со "Специей" (4:1).

Отметим, 35-летний португалец забил два гола после выхода на замену второй раз в карьере.

Ранее футболист оформлял дубль в подобном случае в 2006 году, играя за "МЮ".

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