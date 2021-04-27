Роналду выбирает между двумя клубами

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Роналду выбирает между двумя клубами

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду летом может перебраться в Англию или Францию.

По информации Tuttosport, 36-летний звёздный футболист выбирает между "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Португалец точно сменит команду, если "старая синьора" не попадёт в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

Контракт форварда с "Ювентусом" рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

Роналду в текущем сезоне забил 32 гола и сделал 4 ассиста в 39 матчах.

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