Роналду выбрал клуб для завершения карьеры

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Роналду выбрал клуб для завершения карьеры

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду определился с командой, которая станет последней в его профессиональной карьере.

По информации Sapo Desporto, 36-летний футболист планирует провести ещё один в сезон в составе "старой синьоры".

Летом 2022 года контракт между португальцем и "Ювентусом" истечёт, после чего звёздный форвард перейдёт в "Спортинг". За лиссабонский клуб он намерен играть два года, после чего собирается повесить бутсы на гвоздь.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 40 матчей, забил 34 гола и сделал 4 ассиста.

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