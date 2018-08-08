Роналду выбросил подругу в океан: опубликованы фото

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отдохнул со своей девушкой Джорджиной Родригес на яхте.

Футболист выбросил подругу в океан и это попало в объектив папарацци.

Напомним, что несколько недель назад 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" за 117 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" определил неожиданную дату прощального матча Роналду. | http://soccernews.ru