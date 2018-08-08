Роналду выбросил подругу в океан: опубликованы фото

Теги ювентускриштиану роналду

Роналду выбросил подругу в океан: опубликованы фото

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отдохнул со своей девушкой Джорджиной Родригес на яхте.

Футболист выбросил подругу в океан и это попало в объектив папарацци.

Напомним, что несколько недель назад 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" за 117 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" определил неожиданную дату прощального матча Роналду. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов