Роналду выбыл из строя из-за травмы: подробности
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду травмировал голеностоп в матче 25-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (1:0), сообщает официальный сайт клуба.
Сегодня форвард занимался по индивидуальной программе. В четверг ему предстоит пройти медицинское обследование. Пока непонятно, сможет ли португалец сыграть в матче 26-го тура с "Наполи", который занимает второе место в Серии А. Матч состоится 3 марта.
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|25
|47
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10