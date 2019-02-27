Роналду выбыл из строя из-за травмы: подробности

Теги ювентускриштиану роналдутравмы

Роналду выбыл из строя из-за травмы: подробности
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду травмировал голеностоп в матче 25-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (1:0), сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня форвард занимался по индивидуальной программе. В четверг ему предстоит пройти медицинское обследование. Пока непонятно, сможет ли португалец сыграть в матче 26-го тура с "Наполи", который занимает второе место в Серии А. Матч состоится 3 марта.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду займется новым видом бизнеса. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы сроки восстановления хавбека "Спартака" Фернандо

Названы сроки восстановления хавбека "Спартака" Фернандо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 25 69
2 Наполи Наполи 25 56
3 Интер Милан Интер Милан 25 47
4 Милан Милан 25 45
5 Рома Рома 25 44
6 Лацио Лацио 24 38
7 Торино Торино 25 38
8 Аталанта Аталанта 25 38
9 Фиорентина Фиорентина 25 36
10 Сампдория Сампдория 25 36
11 Сассуоло Сассуоло 25 31
12 Дженоа Дженоа 25 29
13 Парма Парма 25 29
14 Кальяри Кальяри 25 24
15 СПАЛ СПАЛ 25 23
16 Удинезе Удинезе 24 22
17 Эмполи Эмполи 25 21
18 Болонья Болонья 25 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 25 16
20 Кьево Кьево 25 10
Полная таблица

топ-5 тегов