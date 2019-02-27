Роналду выбыл из строя из-за травмы: подробности



Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду травмировал голеностоп в матче 25-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (1:0), сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня форвард занимался по индивидуальной программе. В четверг ему предстоит пройти медицинское обследование. Пока непонятно, сможет ли португалец сыграть в матче 26-го тура с "Наполи", который занимает второе место в Серии А. Матч состоится 3 марта.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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