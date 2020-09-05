Роналду выбыл из строя из-за укуса пчелы

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Роналду выбыл из строя из-за укуса пчелы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил уже несколько тренировок из-за инфекции пальца правой ноги.

Как сообщает Football Italia, это произошло вследствие укуса пчелы.

По информации источника, звёздный форвард точно пропустит сегодняшний матч Лиги Наций против Хорватии.

Участие 35-летнего Роналду в матче Швеция - Португалия (8 сентября) пока под вопросом.

Не пропустите: Роналду поделился ожиданиями от старта сборной Португалии в Лиге Наций. | http://soccernews.ru
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