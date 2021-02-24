Роналду выделил самолет для спасения своего кота за 3 000 евро

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Роналду выделил самолет для спасения своего кота за 3 000 евроКот форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и его девушки Джорджины Родригес травмировался в Турине.

Пепе, так зовут питомца, попал под машину и нуждается в лечении.Для этого Роналду специально предоставил самолет, который перевезет кота в Испанию, сообщает Marca со ссылкой на El Partidazo de COPE. 

Кот породы сфинкс стоит 3 000 евро и является эксклюзивным представителем своего вида. Таких в мире насчитывается всего 8 экземпляров.

В семье португальского футболиста Пепе живет уже два года.
Названо ли животное в честь бывшего партнера Роналду по "Реалу" не уточняется.

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