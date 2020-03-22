Роналду выделил средства на борьбу с коронавирусом

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Роналду выделил средства на борьбу с коронавирусом

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду внес свой вклад в борьбу с китайским коронавирусом COVID-19, сообщает AS.

По сведениям издания, португалец выделил средства на приобретение 200 тысяч медицинских халатов, трех аппаратов для искусственной вентиляции легких, а также выделил деньги для португальских больниц. Также поступил и агент футболиста Жорже Мендеш.

Напомним, что сейчас 35-летний Роналду находится в карантине в Португалии, так как несколько футболистов "Ювентуса" заразились коронавирусом. 

В данный момент во всем мире коронавирусом заразились более 300 тысяч человек. Количество умерших превысило 13 тысяч человек.

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