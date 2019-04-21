Роналду выиграл 28-й командный трофей
Нападающий Криштиану Роналду выиграл скудетто в составе "Ювентуса".
Таким образом, 34-летний португалец завоевал 28-й командный трофей в карьере. Напомним, что Роналду пять раз выигрывал Лигу Чемпионов, четыре раза Клубный чемпионат мира, трижды - АПЛ, дважды - Примеру, Кубок Короля, Кубок английской лиги, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, по одному разу - Чемпионат Европы, Серию А, Кубок Англии, а также Суперкубки Италии, Англии и Португалии.
При этом на счету главного соперника Роналду - Лионеля Месси 35 командных трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Рома
|33
|55
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14