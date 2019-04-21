Роналду выиграл 28-й командный трофей

Нападающий Криштиану Роналду выиграл скудетто в составе "Ювентуса".

Таким образом, 34-летний португалец завоевал 28-й командный трофей в карьере. Напомним, что Роналду пять раз выигрывал Лигу Чемпионов, четыре раза Клубный чемпионат мира, трижды - АПЛ, дважды - Примеру, Кубок Короля, Кубок английской лиги, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, по одному разу - Чемпионат Европы, Серию А, Кубок Англии, а также Суперкубки Италии, Англии и Португалии.

При этом на счету главного соперника Роналду - Лионеля Месси 35 командных трофеев.

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