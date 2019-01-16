Роналду выиграл первый трофей с "Ювентусом"

"Ювентус" обыграл "Милан" (1:0) в матче за Суперкубок Италии.

Победный гол забил Криштиану Роналду.

Эта награда стала первой для Роналду после перехода в "Ювентус".

В нынешнем сезоне португалец участвовал в 19 матчах, забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

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