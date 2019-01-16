Роналду выиграл первый трофей с "Ювентусом"

Теги ювентусмиланкриштиану роналду

Роналду выиграл первый трофей с "Ювентусом"

"Ювентус" обыграл "Милан" (1:0) в матче за Суперкубок Италии.

Победный гол забил Криштиану Роналду.

Эта награда стала первой для Роналду  после перехода в "Ювентус".

В нынешнем сезоне португалец участвовал в 19 матчах, забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите:  "Ювентус" благодаря голу Криштиану Роналду переиграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игроки "Ювентуса" получают трофей за победу в Суперкубке (видео)

Игроки "Ювентуса" получают трофей за победу в Суперкубке (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 19 39
4 Лацио Лацио 19 32
5 Милан Милан 19 31
6 Рома Рома 19 30
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Торино Торино 19 27
10 Фиорентина Фиорентина 19 26
11 Сассуоло Сассуоло 19 25
12 Парма Парма 19 25
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 19 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 19 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов