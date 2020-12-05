Роналду выложил фото из раздевалки "Ювентуса" после победы в туринском дерби

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Роналду выложил фото из раздевалки "Ювентуса" после победы в туринском дерби

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фото из раздевалки после победы над "Торино" (2:1).

"Парни великолепны! Все вместе до самого конца", - подписал фото португалец.

"Ювентус" идет в Серии А на втором месте, отставая от лидирующего "Милана" на 3 очка.

В текущем сезоне Роналду провел 9 матчей, в которых забил 10 голов и отдал два ассиста.

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Главные новости дня: 5 декабря

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