Роналду выложил фотографию из раздевалки "Ювентуса" после победы над "Барселоной"

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Роналду выложил фотографию из раздевалки "Ювентуса" после победы над "Барселоной"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился фотографией из раздевалки команды после победного матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной" (3:0).

"Было здорово вернуться в Испанию. На "Камп Ноу" всегда сложно играть с одной из самых сильных команд, с которой я когда-либо сталкивался. Мы были настоящей командой чемпионов! У нас крепкая и дружная семья! Если мы будем продолжать так играть, то нам нечего бояться до самого конца сезона. Вперед!" - написал Роналду в своем Twitter.

Напомним, что в этой встрече 35-летний Роналду отметился дублем, забив оба гола с пенальти. Благодаря победе "Ювентус" занял первое место в группе G, а "Барселона" финишировала на второй позиции.

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