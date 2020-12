Роналду выложил фотографию из раздевалки "Ювентуса" после победы над "Барселоной"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился фотографией из раздевалки команды после победного матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной" (3:0).

"Было здорово вернуться в Испанию. На "Камп Ноу" всегда сложно играть с одной из самых сильных команд, с которой я когда-либо сталкивался. Мы были настоящей командой чемпионов! У нас крепкая и дружная семья! Если мы будем продолжать так играть, то нам нечего бояться до самого конца сезона. Вперед!" - написал Роналду в своем Twitter.

Always great to return to Spain and to Catalunya, always hard to play in Camp Nou against one of the best teams I ever faced. Today we were a team of Champions! A true, strong and united family! Playing like this, we have nothing to fear until the end of the season... Let’s go! pic.twitter.com/PivPpJ3SLh