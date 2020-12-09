Роналду выложил фотографию из раздевалки "Ювентуса" после победы над "Барселоной"
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился фотографией из раздевалки команды после победного матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной" (3:0).
"Было здорово вернуться в Испанию. На "Камп Ноу" всегда сложно играть с одной из самых сильных команд, с которой я когда-либо сталкивался. Мы были настоящей командой чемпионов! У нас крепкая и дружная семья! Если мы будем продолжать так играть, то нам нечего бояться до самого конца сезона. Вперед!" - написал Роналду в своем Twitter.
Always great to return to Spain and to Catalunya, always hard to play in Camp Nou against one of the best teams I ever faced. Today we were a team of Champions! A true, strong and united family! Playing like this, we have nothing to fear until the end of the season... Let’s go! pic.twitter.com/PivPpJ3SLh— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2020
Напомним, что в этой встрече 35-летний Роналду отметился дублем, забив оба гола с пенальти. Благодаря победе "Ювентус" занял первое место в группе G, а "Барселона" финишировала на второй позиции.
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