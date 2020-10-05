Роналду выложил новое фото с семьей

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Роналду выложил новое фото с семьей

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме домашнюю фотографию.

На снимке звёздный португалец сидит за столом в окружении семьи - невесты Джорджины Родригес и детей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good morning! ❤️ #blessed

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

35-летний Роналду в этом сезоне забил 3 гола в 2 матчах Серии А.

В воскресенье "Ювентус" должен был играть с "Наполи", однако поединок не состоялся из-за вспышки коронавируса в неаполитанской команде.

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