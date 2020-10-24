Роналду выложил новое фото во время карантина

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Роналду выложил новое фото во время карантина

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в условиях самоизоляции регулярно публикует новые посты в инстаграме.

Накануне вечером звёздный португалец выложил собственное фото, на котором он стоит в светлых брюках и салатовой футболке с длинными рукавами.

"Пусть ваша уверенность говорит сама за себя", - написал 35-летний футболист в описании к снимку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let your confidence talks

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Сейчас Роналду лечится от коронавируса, который у него обнаружили в расположении сборной Португалии. Из-за COVID-19 он уже пропустил матч Лиги Наций против Швеции (3:0), а также две игры "Ювентуса" с "Кротоне" (1:1) и киевским "Динамо" (2:0).

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