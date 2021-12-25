Роналду выложил рождественское фото с семьей

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду опубликовал новый пост в инстаграме.

36-летний футболист выложил рождественское фото с семьей. На снимке его дети, невеста Джорджина Родригес, мама, сестры и другие родственники.

"От всего сердца желаю всем счастливого Рождества!" - написал португалец.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "МЮ" 18 матчей, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

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