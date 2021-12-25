Роналду выложил рождественское фото с семьей
Фото твиттер Криштиану Роналду
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду опубликовал новый пост в инстаграме.
36-летний футболист выложил рождественское фото с семьей. На снимке его дети, невеста Джорджина Родригес, мама, сестры и другие родственники.
"От всего сердца желаю всем счастливого Рождества!" - написал португалец.
В текущем сезоне Роналду сыграл за "МЮ" 18 матчей, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Рыночная стоимость Роналду упала на 22 процента. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Шахтёру" отказали в трансфере Бога
-
Бразильский клуб интересуется Суаресом
-
Йоахима Лёва зовут в Турцию
-
Хаджи прокомментировал конфликт Федуна и Газизова
-
Два клуба поспорят за хавбека "Ювентуса" Артура
-
Роналду выложил рождественское фото с семьей
-
Главные новости дня: 24 декабря
-
"Верона" главный претендент на Миранчука
-
Президент "Дженоа" прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера
-
Ярмоленко может покинуть "Вест Хэм"
-
Анчелотти высказался о полузащите "Реала"
-
"Бавария" подпишет звезду "Лидса" за 50 миллионов евро
-
"Интер" зимой может подписать капитана "Торино"
-
Орлов ответил на слова Дзюбы
-
1
Андер Эррера не включил ПСЖ в список фаворитов ЛЧ
-
1
Оливер Кан восхищен менталитетом "Баварии"
-
1
Лангле не намерен покидать "Барселону"
-
1
Шкриньяр поделился ожиданиями от противостояния с "Ливерпулем" в 1/8 ЛЧ
-
Анчелотти поделился мнением о Бензема
-
1
Андер Эррера прокомментировал адаптацию Месси во Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18