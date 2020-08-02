Роналду выложил совместное фото с Буффоном

Теги криштиану роналдуджанлуиджи буффонювентус

Роналду выложил совместное фото с Буффоном

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме выложил совместное фото с голкипером команды Джанлуиджи Буффоном.

Под снимком португалец предложил подписчикам угадать, сколько они выиграли трофеев.

"Угадайте, сколько трофеев выиграли эти два молодых человека?" - написал Роналду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guess how many trophies these two young men’s won?! #thestorycontinues

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, в завершившемся сезоне Серии А "Ювентус" стал чемпионом Италии.

Не пропустите: Роналду потерял шансы выиграть "Золотую бутсу"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Деян Ловрен: "Пара хороших тренировок, и я смогу сыграть с "Локомотивом"

Деян Ловрен: "Пара хороших тренировок, и я смогу сыграть с "Локомотивом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов