Роналду выложил совместное фото с Буффоном

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме выложил совместное фото с голкипером команды Джанлуиджи Буффоном.

Под снимком португалец предложил подписчикам угадать, сколько они выиграли трофеев.

"Угадайте, сколько трофеев выиграли эти два молодых человека?" - написал Роналду.

Напомним, в завершившемся сезоне Серии А "Ювентус" стал чемпионом Италии.

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