Роналду выполнит просьбу певицы Pink: подробности

Фото твиттер Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обсудил с американской певицей Pink участие в благотворительной акции.

"Привет, Криштиану! В этом году я спонсирую Рождество нескольким детям. Они не хотят ничего, кроме твоих игровых футболок. Полна решимости осуществить их мечту. Не хочешь отправить мне пару штук и изменить их жизнь? Знаю, ты постоянно делаешь замечательные вещи, но..." - написала Pink в твиттере.

"Привет, Pink, я рад помочь. Отправлю несколько футболок с автографами для детей, без проблем", - ответил португальский футболист.

Hi @Pink - am happy to help - I will organise some signed shirts for these kids no problem.

Congratulations on making this happen!