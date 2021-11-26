Роналду выполнит просьбу певицы Pink: подробности

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Роналду выполнит просьбу певицы Pink: подробности

Фото твиттер Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обсудил с американской певицей Pink участие в благотворительной акции.

"Привет, Криштиану! В этом году я спонсирую Рождество нескольким детям. Они не хотят ничего, кроме твоих игровых футболок. Полна решимости осуществить их мечту. Не хочешь отправить мне пару штук и изменить их жизнь? Знаю, ты постоянно делаешь замечательные вещи, но..." - написала Pink в твиттере.

"Привет, Pink, я рад помочь. Отправлю несколько футболок с автографами для детей, без проблем", - ответил португальский футболист.

После возвращения в "МЮ" в конце августа Роналду забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 14 матчах.

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