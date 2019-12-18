Роналду выпрыгнул на 71 см, забивая гол "Сампдории"

Форвард "Ювентус" Криштиану Роналду в очередной раз продемонстрировал свою отменную физическую форму.

В матче с "Сампдорией" (2:1) португалец выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол ударив головой с высоты 2,56 метров.

Отметим, что Роналду забивает в 5-й игре "Ювентуса" кряду.

Всего в этом сезоне на счету Роналду 12 голов и два ассиста в 20 матчах.

Читайте также: Гол Роналду принес "Ювентусу" победу над "Сампдорией". | http://soccernews.ru