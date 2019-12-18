Роналду выпрыгнул на 71 см, забивая гол "Сампдории"

Теги криштиану роналдуювентуссампдория

Роналду выпрыгнул на 71 см, забивая гол "Сампдории"

Форвард "Ювентус" Криштиану Роналду в очередной раз продемонстрировал свою отменную физическую форму.

В матче с "Сампдорией" (2:1) португалец выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол ударив головой с высоты 2,56 метров.

Отметим, что Роналду забивает в 5-й игре "Ювентуса" кряду.

Всего в этом сезоне на счету Роналду 12 голов и два ассиста в 20 матчах.

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