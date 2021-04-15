Роналду представил линейку очков CR7 eyewear
Фото: Tuttosport
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поучаствовал в презентации новой линейки очков от компании Italia Independent, которая принадлежит Лапо Элькану, члену семьи Аньелли, владеющей туринским клубом.
"Компания с гордостью представляет новую коллекцию очков CR7 eyewear. Ее цель - показать миру внешний вид и стиль Криштиану Роналду еще сильнее. Это человек, которого следует считать настоящем наследием футбольной планеты, учитывая, сколько рекордов он уже побил. Роналду через жертвы и упорство, страсть и постоянное стремление к результату изменил историю футбола и продолжает это делать.
Этот человек останется в нашей памяти не только благодаря бесконечному количеству забитых голов, но и благодаря своему личному следу в истории футбола. Чемпион, легенда. Одним словом - CR7", - говорится в заявлении компании.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17