Роналду представил линейку очков CR7 eyewear

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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поучаствовал в презентации новой линейки очков от компании Italia Independent, которая принадлежит Лапо Элькану, члену семьи Аньелли, владеющей туринским клубом.

"Компания с гордостью представляет новую коллекцию очков CR7 eyewear. Ее цель - показать миру внешний вид и стиль Криштиану Роналду еще сильнее. Это человек, которого следует считать настоящем наследием футбольной планеты, учитывая, сколько рекордов он уже побил. Роналду через жертвы и упорство, страсть и постоянное стремление к результату изменил историю футбола и продолжает это делать.

Этот человек останется в нашей памяти не только благодаря бесконечному количеству забитых голов, но и благодаря своему личному следу в истории футбола. Чемпион, легенда. Одним словом - CR7", - говорится в заявлении компании.

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