Роналду выпустил новый парфюм

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выпустил новую туалетную воду CR7.

"Это мое секретное оружие. Я начинаю свой день с аромата CR7 и это дает мне уверенность в том, чтобы жить каждый день в полной мере" - говорит Роналду в рекламе аромата.

"Спортивный, энергичный и современный CR7 - это аромат для непринужденных молодых людей, которые всегда в движении и стремятся жить такой же жизнью, как их кумир. Смешанный с нотами бергамота, кардамона, лавандина, табака, корицы, сандалового дерева, мускуса и ванили аромат - это современный коктейль смелых, дерзких ароматов, отражающий сильный яркий характер Роналду" - говорится в описании.

Читайте также: Роналду выбросил подругу в океан: опубликованы фото. | http://soccernews.ru