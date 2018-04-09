Роналду выразил свое недовольство действиями Зидана

Теги криштиану роналдуреал мадридатлетико мадрид

Роналду выразил свое недовольство действиями ЗиданаВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой в воскресном матче Ла Лиги против "Атлетико".

Как информирует испанская пресса, ранее 33-летний форвард согласился  с доводами главного тренера своей команды Зинедина Зидана, который настоял на том, чтобы он в силу своего возраста чаще отдыхал в матчах с заведомо слабыми соперниками. Однако португальца не устраивает то, что французский специалист решил поберечь его на оставшиеся игры сезона в поединке с принципиальным соперником.

Напомним, Панченко сравнил Роналду и Месси. | soccernews.ru

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