Роналду вышел на девятое место в истории по числу трофеев в карьере
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выиграл Суперкубок Италии, который стал 33-м трофеем в его карьере.
В активе звёздного португальца 1 титул в составе "Спортинга", 10 - в "Манчестер Юнайтед", 16 - в "Реале", 4 - в "Ювентусе", 2 - в сборной.
По числу трофеев за карьеру 35-летний форвард догнал экс-полузащитника "Барселоны" Хави и теперь делит с ним девятое место в истории.
Опережают двух легенд только Витор Байя (34), Жерар Пике (34), Кенни Далглиш (35), Райан Гиггз (36), Лионель Месси (36), Максвелл (37), Андрес Иньеста (37) и Дани Алвес (42).
Не пропустите: Роналду прокомментировал победу "Ювентуса" в Суперкубке Италии. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Интер Милан
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|Аталанта
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17