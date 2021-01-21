Роналду вышел на девятое место в истории по числу трофеев в карьере

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выиграл Суперкубок Италии, который стал 33-м трофеем в его карьере.

В активе звёздного португальца 1 титул в составе "Спортинга", 10 - в "Манчестер Юнайтед", 16 - в "Реале", 4 - в "Ювентусе", 2 - в сборной.

По числу трофеев за карьеру 35-летний форвард догнал экс-полузащитника "Барселоны" Хави и теперь делит с ним девятое место в истории.

Опережают двух легенд только Витор Байя (34), Жерар Пике (34), Кенни Далглиш (35), Райан Гиггз (36), Лионель Месси (36), Максвелл (37), Андрес Иньеста (37) и Дани Алвес (42).

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