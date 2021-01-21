Роналду вышел на девятое место в истории по числу трофеев в карьере

Теги ювентускриштиану роналдухавистатистика

Роналду вышел на девятое место в истории по числу трофеев в карьере

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выиграл Суперкубок Италии, который стал 33-м трофеем в его карьере. 

В активе звёздного португальца 1 титул в составе "Спортинга", 10 - в "Манчестер Юнайтед", 16 - в "Реале", 4 - в "Ювентусе", 2 - в сборной.

По числу трофеев за карьеру 35-летний форвард догнал экс-полузащитника "Барселоны" Хави и теперь делит с ним девятое место в истории.

Опережают двух легенд только Витор Байя (34), Жерар Пике (34), Кенни Далглиш (35), Райан Гиггз (36), Лионель Месси (36), Максвелл (37), Андрес Иньеста (37) и Дани Алвес (42).

Не пропустите: Роналду прокомментировал победу "Ювентуса" в Суперкубке Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Арустамян раскрыл новые подробности перехода Кокорина в "Фиорентину"

Арустамян раскрыл новые подробности перехода Кокорина в "Фиорентину"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов