Роналду вышел на контакт с двумя европейскими топ-клубами

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду вышел на контакт с английским "Манчестер Юнайтед" и французским ПСЖ, информирует Daily Record.

В частности, по сведениям источника, 32-летний нападающий сообщил "красным дьяволам" и парижанам о том, что летом следующего года он будет готов покинуть стан "сливочных". При этом португальский бомбардир уже попросил президента своего клуба Флорентино Переса отпустить его по окончанию текущего сезона за сумму порядка 100 миллионов евро.

Напомним, Мбаппе сравнил Роналду и Неймара. | soccernews.ru