Роналду вышел на контакт с двумя европейскими топ-клубами

Теги реал мадридманчестер юнайтедфлорентино перескриштиану роналдупсж

Роналду вышел на контакт с двумя европейскими топ-клубамиФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду вышел на контакт с английским "Манчестер Юнайтед" и французским ПСЖ, информирует Daily Record.

В частности, по сведениям источника, 32-летний нападающий сообщил "красным дьяволам" и парижанам о том, что летом следующего года он будет готов покинуть стан "сливочных". При этом португальский бомбардир уже попросил президента своего клуба Флорентино Переса отпустить его по окончанию текущего сезона за сумму порядка 100 миллионов евро.

Напомним, Мбаппе сравнил Роналду и Неймара. | soccernews.ru

комментарии
Real Madrid

Ronaldo se vende por 300 millones se convirtió en grasa de cerdo que se juega y no anotó goles puedo dar el regalo en cualquier muy débil comando principal de que b se había ido de la real de madrid, con el año nuevo

Ответить
Ronaldo

Я решил уйди из испании меня достали эти налоги прошу других топ клубов звонить мне и разговаривать с моми агентом моя сумма отступных 1 милиадр но я продамся за 500 лямов с зарплатой 50 лямов в день удчии) и с новым годом)

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов