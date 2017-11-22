Роналду вышел на первое место в истории Лиги Чемпионов по голам за один клуб

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов мадридский "Реал" играет с АПОЭЛом.

Дублем в этом поединке отметился португальский нападающий королевского клуба Криштиану Роналду.

Второй мяч стал для форварда 98-м за "Реал" в матчах Лиги Чемпионов.

Благодаря этому португалец стал рекордсменом турнира по количеству голов в нем за один клуб, опередив Лионеля Месси, который забил 97 голов за "Барселону".

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