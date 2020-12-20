Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Серии А

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии.

В матче 13-го тура Серии А с "Пармой" (4:0) форвард сделал дубль и на его счету стало 12 голов в сезоне. По этому показателю он опередил Ромелу Лукаку ("Интер") и Златана Ибрагимовича ("Милан"), у которых по 10 мячей.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 13 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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