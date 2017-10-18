Роналду вышел на третье место по числу сыгранных матчей в Лиге Чемпионов

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Роналду вышел на третье место по числу сыгранных матчей в Лиге Чемпионов

В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Тоттенхэм".

Этот поединок стал 143-м в турнире для форварда королевского клуба Криштиану Роналду. Португалец обошел Рауля (142) и вышел на третье место в истории турнире  по числу сыгранных в нем матчей. Больше него в Лиге Чемпионов сыграли только Хави (151) и Икер Касильяс (166).

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