Роналду вышел на третье место по количеству матчей в Лиге Чемпионов

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду принял участие в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Таким образом, 32-летний португалец провёл 142-ю игру в главном еврокубковом турнире. По этому показателю он догнал бывшего нападающего "сливочных" Рауля Гонсалеса и теперь делит с ним третье место.

Впереди Роналду остаются экс-хавбек "Барселоны" Хави (151) и голкипер "Порту" Икер Касильяс (166).

Напомним, что этот матч стал для четырёхкратного обладателя "Золотого мяча" 400-м в составе "Реала". | http://soccernews.ru