Роналду вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборных

Теги криштиану роналдуреал мадридпортугалия

Роналду вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборных

Форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в товарищеском матче против Египта.

Теперь в активе 33-летнего футболиста 81 гол в составе национальной команды. Таким образом, он вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборных, оставив позади японца Кунисигэ Камамото (80).

Опережают Роналду только два игрока - венгр Ференц Пушкаш (84) и иранец Али Даеи (109). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов