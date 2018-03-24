Роналду вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборных

Форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в товарищеском матче против Египта.

Теперь в активе 33-летнего футболиста 81 гол в составе национальной команды. Таким образом, он вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборных, оставив позади японца Кунисигэ Камамото (80).

Опережают Роналду только два игрока - венгр Ференц Пушкаш (84) и иранец Али Даеи (109). | http://soccernews.ru