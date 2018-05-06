Роналду вышел на второе место по числу голов в Эль Класико

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил гол в матче 36-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (1:1, первый тайм).

Этот стал для него 18-м в Эль Класико и он догнал Альфредо Ди Стефано, занимающего второе место в списке снайперов великого испанского противостояния.

Стоит отметить, что по этому показателю Роналду уступает только форварду "Барселоны" Лионелю Месси (25).

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