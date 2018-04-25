Роналду вышел на второе место по числу сыгранных матчей в Лиге Чемпионов

Теги криштиану роналдухавиикер касильяс

Роналду вышел на второе место по числу сыгранных матчей в Лиге ЧемпионовФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду вышел на второе место среди игроков по числу сыгранных матчей в Лиге Чемпионов.

Так, сегодняшняя игра против мюнхенской "Баварии" стала для 33-летнего нападающего уже 151-ой в турнире. По этому показателю португалец догнал легенду каталонской "Барселоны" Хави. Впереди Роналду остался только голкипер "Порту" Икер Касильяс - 167 матчей.

Напомним, только шесть клубов забили больше голов в полуфинале Лиги Чемпионов, чем Роналду. | soccernews.ru

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