Роналду вышел на второе место по числу сыгранных матчей в Лиге Чемпионов

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду вышел на второе место среди игроков по числу сыгранных матчей в Лиге Чемпионов.

Так, сегодняшняя игра против мюнхенской "Баварии" стала для 33-летнего нападающего уже 151-ой в турнире. По этому показателю португалец догнал легенду каталонской "Барселоны" Хави. Впереди Роналду остался только голкипер "Порту" Икер Касильяс - 167 матчей.

Напомним, только шесть клубов забили больше голов в полуфинале Лиги Чемпионов, чем Роналду. | soccernews.ru