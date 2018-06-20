Роналду вышел на второе место по голам за национальные сборные в истории

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поразил ворота Марокко в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Этот гол стал для 33-летнего футболиста 85-м в составе национальной команды.

Таким образом, Роналду вышел на чистое второе место по забитым мячам за сборные в истории футбола, обойдя Ференца Пушкаша (84).

Впереди пятикратного обладателя "Золотого мяча" остаётся только иранец Али Даеи - 109 голов. | http://soccernews.ru