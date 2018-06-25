Роналду вышел на второе место по количеству игр на ЧМ и Евро

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду играет в матче против Ирана.

Как сообщает Gracenote Live, это 37-я игра португальца на мундиалях и чемпионатах Европы.

Отметим, что по количеству игр на этих турнирах Роналду догнал Мирослава Клозе. На первом месте находится Бастиан Шванштайгер, на счету которого 38 матчей.

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