Роналду вышел на второе место среди лучших бомбардиров европейских сборных
В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Португалии играет с Фарерскими островами.
После первого тайма португальцы впереди со счетом 2:1 и оба мяча на счету нападающего Криштиану Роналду.
Форвард забил свой 77-й гол за национальную команду и вышел на второе место среди лучших бомбардиров европейских сборных, обойдя венгра Шандора Кочиша (76). Кроме того, Роналду сравнялся по количеству голов за сборную с легендарным бразильцем Пеле (77).
А первое место занимает Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) — 84 гола в 89 матчах
Не пропустите: Роналду забил 16-й гол в последних 11 матчах за Португалию. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спортинг Лиссабон
|4
|12
|2
|Порту
|4
|12
|3
|Бенфика
|4
|10
|4
|Рио Аве
|4
|10
|5
|Маритиму
|4
|9
|6
|Фейренсе
|4
|8
|7
|Брага
|4
|6
|8
|Эшторил
|4
|6
|9
|КД Тондела
|4
|4
|10
|Белененсиш
|4
|4
|11
|Витория Гимарайнш
|4
|4
|12
|Витория Сетубал
|4
|3
|13
|Боавишта
|4
|3
|14
|Портимоненсе
|4
|3
|15
|Пасуш де Феррейра
|4
|2
|16
|Морейренсе ФК
|4
|2
|17
|Дешпортиво Чавес
|4
|1
|18
|Дешпортиво Авеш
|4
|1