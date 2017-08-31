Роналду вышел на второе место среди лучших бомбардиров европейских сборных

Теги португалиякриштиану роналду

Роналду вышел на второе место среди лучших бомбардиров европейских сборных

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Португалии играет с Фарерскими островами.

После первого тайма португальцы впереди со счетом 2:1 и оба мяча на счету нападающего Криштиану Роналду.

Форвард забил свой 77-й гол за национальную команду и вышел на второе место среди лучших бомбардиров европейских сборных, обойдя венгра Шандора Кочиша (76). Кроме того, Роналду сравнялся по количеству голов за сборную с легендарным бразильцем Пеле (77).

А первое место занимает Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) — 84 гола в 89 матчах 

Не пропустите: Роналду забил 16-й гол в последних 11 матчах за Португалию. | http://soccernews.ru

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Пьянь

Конь, а ведь у Месси ни одного гола за европейскую сборную. Говноигрок же?

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