Роналду вышел в лидеры бомбардирской гонки в сезоне 2017/18

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду оформил хет-трик в воскресном матче против "Жироны".

Теперь в активе 33-летнего португальца 37 голов во всех турнирах в сезоне 2017/18. Как сообщает Opta, это лучший бомбардирский показатель среди всех игроков, выступающих в топ-5 европейских лигах.

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