Роналду вышел в лидеры бомбардирской гонки в сезоне 2017/18

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду вышел в лидеры бомбардирской гонки в сезоне 2017/18

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду оформил хет-трик в воскресном матче против "Жироны".

Теперь в активе 33-летнего португальца 37 голов во всех турнирах в сезоне 2017/18. Как сообщает Opta, это лучший бомбардирский показатель среди всех игроков, выступающих в топ-5 европейских лигах. 

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комментарии
гость

Причем в основном с пенальти

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Аноним

Голов много,но в основнов пачками в ворота слабых команд,лучше забивать как месси по 1 но решающему!!!!

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