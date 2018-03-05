Роналду высказал свое мнение по формированию состава "Реала" на матч с ПСЖ

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказал свое мнение по формированию состава своей команды на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Так, по сведениям испанской прессы, португальский форвард сообщил главному тренеру "сливочных" Зинедину Зидану, что для команды оптимальным вариантом будет, если игру на "Парк де Пренс" на "скамейке" запасных начнут полузащитники Иско и Матео Ковачич, а также вингер Марко Асенсио. По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", участие этой троицы в матче может дорого стоить "Реалу".

Напомним, Роналду превосходит свой прошлогодний график по голам. | soccernews.ru