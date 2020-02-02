Роналду высказался о 50-м голе в составе "Ювентуса"

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Роналду высказался о 50-м голе в составе "Ювентуса"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал свой 50-й гол в составе туринского клуба, забитый в матче 22-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" (3:0).

"Приятно вернуться к победам и забить гол на нашем стадионе! Горжусь тем, что добрался до отметки в 50 голов за "Ювентус", - написал Роналду в своем Instagram, прикрепив фотографии с матча.

В нынешнем сезоне 34-летний португалец провел за "Ювентус" 27 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Роналду вошел в тройку самых результативных игроков в истории футбола

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