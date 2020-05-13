Роналду высказался о долголетнем противостоянии с Месси

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Роналду высказался о долголетнем противостоянии с Месси

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался по поводу многолетнего противостояния с Лионелем Месси.

За последние 12 лет оба футболиста завоевали 11 "Золотых мячей" на двоих.

"У нас отличное противостояние в футболе, но так не только в футболе. У Майкла Джордана были соперники в баскетболе, Айртон Сенна и Ален прост были хорошими соперниками в "Формуле-1". Единственное сходство между великими противостояниям - все очень здоровы", - передает слова Роналду Daily Mirror.

Не пропустите: Клопп сделал выбор между Месси и Роналду. | http://soccernews.ru
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Так,а где обещанный ужин с телекамерами?

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Дмитрий Владимирович

Уважительно ... Не то , что некоторые чмошники ... Хе-хе ...

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