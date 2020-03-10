Роналду высказался о достижении отметки в 1000 матчей за карьеру

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями по поводу достижения отметки в 1000 игр за карьеру.

"Очень горжусь тем, что провёл 1000-й официальный матч в карьере. Спасибо всем моим партнёрам по команде, тренерам, семье, друзьям и болельщикам, которые помогли мне достичь этой выдающейся отметки", - написал звёздный португалец в твиттере.

Роналду сыграл 31 матч за "Спортинг", 292 - за "Манчестер Юнайтед", 438 - за "Реал", 75 - за "Ювентус", 164 - за сборную Португалии.

В 1000 играх 35-летний нападающий отличился 725 голами и 252 ассистами.

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