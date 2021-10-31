Роналду высказался о критике в свой адрес

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Роналду высказался о критике в свой адресФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 3:0 в АПЛ.

"Перед игрой мы понимали, что позади тяжелая неделя из-за результата, которого мы не ожидали. Команда находилась под давлением, была слегка подавлена, но мы знали, что сегодня сможем хорошо ответить. Мы сыграли хорошо, отлично начали игру.

Конечно, моя работа – помогать команде опытом, голами, передачами, и я сделал это сегодня. Мне очень приятно. С точки зрения команды, на мой взгляд, была невероятная игра.

Критика всегда есть. Меня это не волнует. Я 18 лет играю в футбол, поэтому знаю, что в один день люди скажут, что мы идеальны, в другой день – что мы дерьмо.

Я знаю это, нужно справляться с подобными вещами. Но действительно, лучше, когда тебя хвалят и довольны тобой. Иногда жизнь такая, порой надо пережить плохие моменты", – сказал Роналду для Sky Sports.

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