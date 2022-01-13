Роналду высказался о новом поколении

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Роналду высказался о новом поколении

Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о молодом поколении.

"Зрелые игроки, те, кто постарше, всегда могут помочь молодым футболист. Правда, есть нюансы. Для примера: я даю совет, но если вы не воплотите его в жизнь, будет сложно.

Можно проговорить с человеком весь день. Если если у него нет этого внутри, то невозможно что-то изменить. Помню, когда мне было 18, 19, 20 лет, некоторые старшие игроки разговаривали со мной.

Себе я говорил так: "Криштиану, ты знаешь, что тебе нужно совершенствоваться. Они знают больше, чем ты, они опытнее тебя". Они уже прошли через многие плохие моменты.

Но другие люди (молодежь – прим. Soccernews), не принимают критику. Я говорю это не по отношению к нашим игрокам, а вообще. У меня есть дети, я знаю, о чем говорю. Иногда, когда ты немного жестче, они делают наоборот. Нужно найти правильный баланс в разговоре.

Но, на мой взгляд, главное, что все должно исходить изнутри. Ты должен гордиться собой, смотреть в зеркало и говорить: "Слушай, я отдал все". Думаю, мы все должны это делать.

Наступил новый год, мы переворачиваем страницу. Нам много всего надо выиграть. Мы должны верить в это, а если – нет, то будет кошмар.

Личность – это главное. Мы здесь, чтобы помогать. Если кому-то нужна моя помощь, поддержка, совет, я буду первым, чтобы помочь. Но если тебе не нужна моя помощь, делай свою работу, ищи себя и делай все возможное, чтобы помочь команде", – приводит слова португальца MAN.

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