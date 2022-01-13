Роналду высказался о новом поколении
Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о молодом поколении.
"Зрелые игроки, те, кто постарше, всегда могут помочь молодым футболист. Правда, есть нюансы. Для примера: я даю совет, но если вы не воплотите его в жизнь, будет сложно.
Можно проговорить с человеком весь день. Если если у него нет этого внутри, то невозможно что-то изменить. Помню, когда мне было 18, 19, 20 лет, некоторые старшие игроки разговаривали со мной.
Себе я говорил так: "Криштиану, ты знаешь, что тебе нужно совершенствоваться. Они знают больше, чем ты, они опытнее тебя". Они уже прошли через многие плохие моменты.
Но другие люди (молодежь – прим. Soccernews), не принимают критику. Я говорю это не по отношению к нашим игрокам, а вообще. У меня есть дети, я знаю, о чем говорю. Иногда, когда ты немного жестче, они делают наоборот. Нужно найти правильный баланс в разговоре.
Но, на мой взгляд, главное, что все должно исходить изнутри. Ты должен гордиться собой, смотреть в зеркало и говорить: "Слушай, я отдал все". Думаю, мы все должны это делать.
Наступил новый год, мы переворачиваем страницу. Нам много всего надо выиграть. Мы должны верить в это, а если – нет, то будет кошмар.
Личность – это главное. Мы здесь, чтобы помогать. Если кому-то нужна моя помощь, поддержка, совет, я буду первым, чтобы помочь. Но если тебе не нужна моя помощь, делай свою работу, ищи себя и делай все возможное, чтобы помочь команде", – приводит слова португальца MAN.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18