Роналду высказался о победе "Ювентуса" над "Сассуоло"

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Роналду высказался о победе "Ювентуса" над "Сассуоло"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 17-го тура Серии А против "Сассуоло".

"Старая синьора" дома выиграла со счётом 3:1, а португалец забил третий гол своей команды.

"Ещё 3 очень важных очка. Рад внести свой вклад", - написал звёздный футболист в инстаграме, прикрепив несколько фото с игры.

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Роналду покорился очередной рекорд

Роналду покорился очередной рекорд

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