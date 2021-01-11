Роналду высказался о победе "Ювентуса" над "Сассуоло"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 17-го тура Серии А против "Сассуоло".

"Старая синьора" дома выиграла со счётом 3:1, а португалец забил третий гол своей команды.

"Ещё 3 очень важных очка. Рад внести свой вклад", - написал звёздный футболист в инстаграме, прикрепив несколько фото с игры.

Не пропустите: Роналду повторил абсолютный мировой рекорд. | http://soccernews.ru