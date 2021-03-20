Роналду высказался о получении награды лучшему игроку прошлого сезона Серии А

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Роналду высказался о получении награды лучшему игроку прошлого сезона Серии А

Фото Getty Images

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями в связи с тем, что его признали лучшим игроком Серии А в сезоне 2019/20.

Звёздный португалец получил награду от Итальянской ассоциации футболистов.

"Это был странный год. Но мы стали чемпионами, поэтому на личном и командном уровнях он был положительным. Сначала возникали сложности из-за отсутствия болельщиков на трибунах, но мы всё равно добились главной цели - победы в Серии А. При этом мы вылетели из Лиги Чемпионов, но таков футбол.

Хочу поблагодарить партнёров по команде, потому что без них получение этой награды было бы невозможно. Благодаря игрокам, проголосовавшим за меня, я чувствую себя очень удачливым. Доверие, выносливость и страсть - вот секрет того, чтобы продолжать получать удовольствие от футбола. Я очень мотивирован. Всё это в сумме позволяет играть на таком уровне, когда тебе столько лет", - приводит слова Роналду Football Italia.

36-летний форвард в прошлом сезоне Серии А забил 31 гол и сделал 6 ассистов в 33 матчах.

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bobaneb

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

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