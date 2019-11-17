Роналду высказался о шансах сборной Португалии на Евро-2020
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о перспективах команды в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
"Пока не стоит думать о Евро-2020. Фавориты турнира остаются теми же, как и всегда. Не думайте, что Португалия входит в число фаворитов из-за победы на Евро-2016. Нашу команду сложно победить, но мы не являемся фаворитами", - приводит слова Роналду A Bola.
Напомним, что Португалия вышла на Евро-2020, заняв второе место в группе В.
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|М
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|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
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|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
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