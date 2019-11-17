Роналду высказался о шансах сборной Португалии на Евро-2020

1 Теги португалиякриштиану роналду

Роналду высказался о шансах сборной Португалии на Евро-2020
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о перспективах команды в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

"Пока не стоит думать о Евро-2020. Фавориты турнира остаются теми же, как и всегда. Не думайте, что Португалия входит в число фаворитов из-за победы на Евро-2016. Нашу команду сложно победить, но мы не являемся фаворитами", - приводит слова Роналду A Bola.

Напомним, что Португалия вышла на Евро-2020, заняв второе место в группе В.

Не пропустите: Роналду забил голы в шести подряд матчах отбора Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не надо стесняться

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Украина на последних секундах вырвала ничью в матче с Сербией

Украина на последних секундах вырвала ничью в матче с Сербией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов