Роналду высказался о шансах сборной Португалии на Евро-2020



Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о перспективах команды в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

"Пока не стоит думать о Евро-2020. Фавориты турнира остаются теми же, как и всегда. Не думайте, что Португалия входит в число фаворитов из-за победы на Евро-2016. Нашу команду сложно победить, но мы не являемся фаворитами", - приводит слова Роналду A Bola.

Напомним, что Португалия вышла на Евро-2020, заняв второе место в группе В.

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